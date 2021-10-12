شكرا لقرائتكم خبر مستشار قانوني: 80% من إشعارات الفصل الموجهة للسعوديين كيدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدر المستشار القانوني أحمد عجب نسبة إشعارات الفصل الموجهة للسعوديين بالقطاع الخاص بنحو 80% من إجمالي إشعارات الفصل في القطاع، وأوضح لـ»مكة» أن معظم إشعارات الفصل الخاص تحمل صيغتها ثغرات يفترض أن تبطل بموجبها لأنها تستند صراحة على المادة 77 التنظيمية، حيث يفهم من سياق الكلام الترصد للتسريح إما لمزاجية المدير أو للحاجة للوظيفة لتعيين معرفة.

وأضاف أن هنالك ثغرة بالمادة 77 تبطل الفصل، وهي أن المادة تنظيمية لا جزائية، حيث يفترض ألا يستند قرار الفصل عليها، وإلا يعتبر ترصدا وسوء استغلال يبطل القرار، ويفترض أن يستند للمادة 55 أو 74 أو 75، والمحكمة تقدر مشروعية القرار من عدمه وتقدر التعويض وفق المادة 77.

ولفت إلى أنه سبق وأن لاحظت وزارة العمل عام 2017 أن المادة 77، ثغرة تستغلها غالبية الشركات في القطاع الخاص بعد أن تسببت في فصل آلاف السعوديين مما دعاها حينها لإطلاق تحذير للمنشآت الخاصة من استغلال هذا المادة واتخاذها ذريعة للفصل، مبينا أنه على الرغم من تحذير الوزارة لا يزال مسلسل «الفصل المكسيكي» يعرض.