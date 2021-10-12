اخبار الخليج – البدء في تقليص مدة انتظار مواعيد الأشعة بمجمع السلمانية الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار مساعي المستشفيات الحكومية لتوفير رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، صرح الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنه تم البدء في تنفيذ خطة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمواعيد الأشعة بمجمع السلمانية الطبي وفق استراتيجيةٍ مدروسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أنه بناءً على دراسة الوضع الحالي للخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، فقد تم إعداد استراتيجية لتقليص مدة انتظار مواعيد الخدمات الصحية المختلفة، وتم البدء بمواعيد الخدمات التشخيصية بقسم الأشعة نظراً لأهميتها كخدمة داعمة ومساندة للخدمات الأساسية التي يقدمها المجمع الطبي. حيث تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من هذه الخطة على المواعيد الخاصة بأشعة السونار والأشعة المقطعية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الماضي بمعدل يتراوح بين 55 و60 مريض إضافي يومياً، ليتم الانتهاء من قوائم الانتظار الحالية خلال الخمسة شهور القادمة، على أن يتم البدء بإعادة جدولة مواعيد أشعة الرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي خلال المرحلة الثانية من المشروع في الشهرين القادمين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للقسم.

‎وأضاف الدكتور الأنصاري أن مجموع المرضى على قوائم الانتظار لمواعيد الأشعة يبلغ حوالي ٩٠٠٠ مريض، وقد تم العمل على تقييم مدة الانتظار الحالية، وإعداد هذه الخطة لتقليص الفترة وإنهاء قوائم الانتظار عبر زيادة عدد مواعيد الفترة المسائية الممتدة من الساعة الثانية وحتى الساعة السابعة مساءً، وإضافة مواعيد في أيام عطلة نهاية الأسبوع، وتشغيل القسم وفق الطاقة الاستيعابية القصوى على صعيد الأجهزة التقنية والكوادر الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار المواعيد الجديدة التي يتم تسجيلها بشكلٍ يومي، علماً بأن الخطة تهدف إلى أن تكون فترة الانتظار أسبوع واحد فقط للحالات غير الطارئة، على أن تكون مواعيد الحالات المستعجلة في نفس اليوم ودون أي انتظار.

‎وأكد د. الأنصاري على أن المستشفيات الحكومية مستمرة في العمل على تطوير خدماتها الصحية، بما يساهم في بناء نظام صحي متميز، يُقدّم أفضل التجارب للمرضى ويُلبي احتياجاتهم الصحية عبر خدمات نوعية تتماشى مع المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية في مملكة البحرين بما يتوافق مع الخطة الوطنية للصحة ٢٠١٦ – ٢٠٢٥ ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠.

‎هذا، وقد أهابت المستشفيات الحكومية بالجمهور الكريم التعاون مع المعنيين بمجمع السلمانية الطبي عند التواصل معهم لتقديم مواعيدهم في قسم الأشعة، وذلك للحصول على الخدمات الصحية لهم وفق الخطة الجديدة.