محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيلة الأخضر الرسمية لمباراة الصين المقررة اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة “المجموعة الثانية” من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.
وسيبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: سعود عبد الحميد، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.
الوسط: عبد الإله المالكي، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وسامي النجعي.
الهجوم: صالح الشهري.
البدلاء: فراس البريكان، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن العبود، وعلي الحسن، وأيمن يحيى.
“هيرفي رينارد” يعلن عن تشكيلة الأخضر أمام الصين.. تعرف عليها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-12
كشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيلة الأخضر الرسمية لمباراة الصين المقررة اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة “المجموعة الثانية” من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.
وسيبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: سعود عبد الحميد، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.
الوسط: عبد الإله المالكي، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وسامي النجعي.
الهجوم: صالح الشهري.
البدلاء: فراس البريكان، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن العبود، وعلي الحسن، وأيمن يحيى.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443
07:34 PM
كشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيلة الأخضر الرسمية لمباراة الصين المقررة اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة “المجموعة الثانية” من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.
وسيبدأ المنتخب السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: سعود عبد الحميد، وعبد الله مادو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.
الوسط: عبد الإله المالكي، ومحمد كنو، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وسامي النجعي.
الهجوم: صالح الشهري.
البدلاء: فراس البريكان، وعبد الرحمن غريب، وعبد الرحمن العبود، وعلي الحسن، وأيمن يحيى.
كانت هذه تفاصيل خبر "هيرفي رينارد" يعلن عن تشكيلة الأخضر أمام الصين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.