محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بجهود الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم الأستاذ عبدالرحمن السعوي ، خلال فترة عمله بإمارة القصيم وذلك اثناء تكريم سموه له خلال الجلسة الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة .
وثمن سمو أمير القصيم الأدوار التي قام بها السعوي طيلة عمله في إمارة المنطقة والمناصب التي تقلدها ، مشيراً إلى أنه من الرجال المخلصين الذين خدموا دينهم ووطنهم وقيادتهم ، متمنيا له التوفيق والسداد .
من جهته أعرب السعوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تظهر مدى حرصه على تقدير جهود المسؤولين وتكريمهم , مؤكداً على أن تكريم سموه هو احدى الركائز لمواصلة تحقيق كافة النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يكرم السعوي تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.