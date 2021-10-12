المنتخب الوطني يسجل الهدف الثالث في مرمى الصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:
سجل المنتخب الوطني هدفه الثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تجمعه بالصين، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وجاء تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب فراس البريكان .
وحقق الأخضر العلامة الكاملة حتى الآن في التصفيات، إذ خاض 3 جولات، حقق فيها الانتصار، ليتساوي مع المنتخب الأسترالي، في المجموعة التي تضم يجانب السعودية وأستراليا، اليابان، وعمان، والصين، وفيتنام.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني مؤقتًا على سلم المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف أستراليا الذي ذاق طعم الخسارة لأول مرة أمام اليابان، فيما يأتي الساموراي ثالثًا بـ6 نقاط، بينما يحتل التنين الصيني المركز الخامس بـ3 نقاط.
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