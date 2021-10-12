شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الخطة الاستراتيجية 2025 لجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الخطة تتضمن 9 محاور رئيسة و10 أهداف وأكثر من 50 مبادرة تنفيذية

دشَّنَ رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025، بحضور قيادات الجامعة ومنسوبي وطلاب الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة حققت خلال هذا العام عدداً من الإنجازات، ومن أبرزها إعادة بناء هيكل الجامعة، وبناء الخطة الاستراتيجية، والبدء في إجراءات الاعتماد المؤسسي، والتي ستسهم في الارتقاء بجامعة حفر الباطن، ووضعها في المكانة التي تستحقها؛ لتكون في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

ولفت إلى أن جامعة حفر الباطن عملت بجهود حثيثة حتى تضع خطة استراتيجية واقعية قابلة للتطبيق، وأن توجه لها موارد الجامعة للوصول إلى تحقيق أهدافها، وإن من أولويات الجامعة والتي تعمل عليها حالياً هو حصول الطلاب على تعليم نوعي، وتحسين فرصهم في سوق العمل وإتاحة تخصصات نوعية تسهم في أن يكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، لتحقيق رؤية المملكة 2030 واحتياجات المملكة التنموية.

الجدير أن الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن اشتملت على 9 محاور رئيسة، و10 أهداف استراتيجية وأكثر من 50 مبادرة تنفيذية، كما تضمنت مؤشرات أداء أساسية، وآلية إدارة الخطة وتطبيقها ومراجعة الإنجاز فيها والتحديث عليها، والتي ستسهم في تحقيق الرؤى والطموحات المستقبلية، وتحسين الأداء ومواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات وتفعيل الجهود وتنسيقها بمنهجية علمية.