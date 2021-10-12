أمير مكة يستعرض أعمال ومبادرات لجان مجلس المنطقة

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جاء ذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس المنطقة، الذي تخلله استعراض الأعمال التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية.
واطلع المجلس على أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة، الذي يغطي المجالات (الاجتماعية، البحثية، التدريبية، التطويرية، التطوعية والتنموية)، كذلك المنصة الرقمية لمبادرة تنمية محافظات المنطقة والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشراكات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصيانة الوقائية للدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، ونتائج دراسة تحسين حركة المرور في محيط المطار القديم بجدة، وتوصيات الحلول العاجلة للحركة المرورية حول محطة قطار الحرمين السريع بالسليمانية بجدة، ومنصة الفرص الاستثمارية كذلك الخارطة الاقتصادية والميز التنافسية للمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
محاور ومشروعات استعرضها مجلس المنطقة:
- مبادرة تطوير مدخل الشميسي على مداخل مكة.
- مشروع دراسة القضايا الأسرية بالمنطقة.
- أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة.
- المنصة الرقمية لمبادرة تنمية محافظات المنطقة.
- مستجدات أعمال الصيانة الوقائية للدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.
- نتائج دراسة تحسين حركة المرور في محيط المطار القديم بجدة.
- توصيات الحلول العاجلة للحركة المرورية حول محطة قطار الحرمين بالسليمانية.
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