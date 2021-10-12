رصد ثم تجاوب على “تويتر”.. هكذا تفاعلت “أمانة مكة” مع شكوى ألعاب الأطفال بالحدائق

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مغرّد يشكو من انتشار ظاهرة ألعاب الأطفال بشكل عشوائي في الحدائق؛ مطالباً بمعالجة تلك الظاهرة على وجه السرعة.
وقال المغرد في شكواه: “كثير من الحدائق تعج بمثل هذه الاسكوترات السريعة؛ وتتطلب وجود أماكن مخصصة لها، ولا ينبغي استخدامها في ممرات الحدائق لما قد تسببه من إصابات وخاصة عند الأطفال”.
من جانبها تفاعلت أمانة مكة مع الشكوى بقولها: “نشكر لك تواصلك ونتشرف بخدمتك في كل وقت، مطالبةً بالتواصل الفوري مع المغرد للوقوف على الشكوى”.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 09:00 PM
طالبته بالتواصل الفوريرصد ثم تجاوب على “تويتر”.. هكذا تفاعلت “أمانة مكة” مع شكوى ألعاب الأطفال بالحدائق
تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مغرّد يشكو من انتشار ظاهرة ألعاب الأطفال بشكل عشوائي في الحدائق؛ مطالباً بمعالجة تلك الظاهرة على وجه السرعة.
وقال المغرد في شكواه: “كثير من الحدائق تعج بمثل هذه الاسكوترات السريعة؛ وتتطلب وجود أماكن مخصصة لها، ولا ينبغي استخدامها في ممرات الحدائق لما قد تسببه من إصابات وخاصة عند الأطفال”.
من جانبها تفاعلت أمانة مكة مع الشكوى بقولها: “نشكر لك تواصلك ونتشرف بخدمتك في كل وقت، مطالبةً بالتواصل الفوري مع المغرد للوقوف على الشكوى”.الكلمات المفتاحية
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