اخبار الخليج – بالصور.. انطلاق الفعاليات الثقافية للاحتفاء بيوبيل العلاقات بين البحرين والهند وتستمر حتى 19 أكتوبر الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - من باب البحرين، حيث المدخل إلى عراقة مدينة المنامة بكل ما تحمله من إرث حضاري وتاريخي، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021م الفعاليات الثقافية للاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة السفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وسعادة السفير بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، إضافة إلى حضور دبلوماسي وتواجد عدد من الشخصيات البحرينية والهندية الفاعلة في البحرين والمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة.

وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: «دائماً تجمعنا الثقافة من أجل الاحتفاء بتراثنا وتاريخنا المشترك، واليوم نحتفل بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية ما بين البحرين والهند»، وأضافت: «مع عودة الحياة إلى طبيعتها في مملكة البحرين، تعود الهند الصغيرة إلى المنامة، لتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي ما بين البلدين الصديقين، كما ونقدّم عبر برنامجنا الحافل الثقافة الهندية بكل ما فيها من عراقة وجمال»، مؤكدة أن المنامة هي مدينة التعايش حيث التعددية تعكس غنى لقاء الثقافات على أرضها.

وتوجهت بالشكر إلى السفارة الهندية لدى البحرين وكافة الداعمين لبرنامج الاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الهندية البحرينية وإلى الجالية الهندية وكافة القائمين على الهند الصغيرة وفريق عمل هيئة الثقافة للمساهمة في تحقيق هذا المنجز الثقافي، مؤكدة أن عملهم يعزز مكانة البحرين كوجهة للانفتاح الحضاري والتعايش ما بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد سعادة السفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، على عمق العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، منوهًا بما تمتاز به العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من متانة وقوة في مختلف المجالات.

وأوضح سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بأن 12 أكتوبر هو يوم تاريخي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن في نفس الوقت الذي نرى فيه علم جمهورية الهند على باب البحرين، يرفرف العلم البحريني الآن بفخر في قطب منار في العاصمة الهندية نيودلهي، والذي هو أحد أروع المعالم التاريخية في الهند، منوهًا سعادته بأن هذه المناسبة تعد إنجازًا آخرًا في العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث نحتفل اليوم ليس فقط بمرور خمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية الرسمية ولكن بقرون من الصداقة العميقة الجذور، معربًا عن شكره لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، على جهودها المتميزة لإقامة هذا الحدث الرائع، ودورها القيم في الحفاظ على تاريخ البحرين وتراثها وثقافتها.

وفي الختام، أكد سعادة السفير توفيق أحمد المنصور على مدى تقدير مملكة البحرين لعلاقاتها مع جمهورية الهند، مرحبًا بالفرص المستقبلية لمواصلة تطوير هذه الشراكة الوثيقة والتاريخية والودية لسنوات عديدة قادمة.

أما سعادة السفير الهندي فأعرب عن سعادته لكونه جزءاً من هذه المناسبة التي تحتفي باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين والهند، وقال إن الجميع شهد اللحظة التاريخية لإضاءة موقع باب البحرين بألوان علم الهند الثلاثة ومنارة قطب في الهند بألوان مملكة البحرين الوطنية. وأضاف أن البحرين والهند تحتفلان بالروابط العميقة بين الحضارتين والتعاون المشترك الذي تم تعزيزه خلال السنوات الماضية من خلال رؤية وتوجيهات والتزام قيادة كلا البلدين.

وتوجه بالشكر إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار لجهدها في تنظيم أسبوع كامل من الاحتفالات التي تنطلق مع الهند الصغيرة في البحرين في قلب مدينة المنامة. وشكر كذلك المجتمع الهندي في المملكة والأصدقاء في البحرين على الدعم المستمر. وأكد سعادته أنه واثق من أن الشراكة الديناميكية والطويلة ما بين الهند ومملكة البحرين ستصل إلى آفاق أبعد خلال المستقبل.

وانطلق حفل الافتتاح بعرض ضوئي لألوان العلم الهندي على واجهة باب البحرين. حيث قدّمت فرقة الشرطة الموسيقية عرضاً للجمهور، الذي سيكون حتى 19 أكتوبر الجاري على موعد مع أمسيات لفرق بحرينية وهندية تقدّم أشكالاً موسيقية مختلفة في باب البحرين.

وانتقلت الاحتفالية على أنغام فرقة الشرطة الموسيقية إلى متجر «صنع في البحرين» مروراً بالمرتهشة التي تزيّن باب البحرين. وفي المتجر قدّم الفنان جايونت نايدو مقاطع موسيقية هندية تقليدية. ومن بعد ذلك تم تدشين سوق «الهند الصغيرة». وتستمر الهند الصغيرة يومياً حتى 19 أكتوبر من الساعة 6:00 وحتى 9:00 مساءً وتقدّم مختلف المنتجات الهندية والبحرينية والأطعمة التقليدية والحرف اليدوية. كما وقدمت فرقة محمد بن فارس أمسية موسيقية شعبية لأجمل الأغاني البحرينية الأصيلة في باب البحرين.

ومن بعد الجولة في المنامة والتي تضمنت أيضاً زيارة إلى المعبد الهندي، انتقلت الفعاليات إلى الصالة الثقافة حيث أحيى الفنان الهندي جايوانت نايدو حفلاً ضمن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثلاثين. وخلال الحفل قدّم الفنان جايوانت برفقة مجموعة من الموسيقين، مقاطع موسيقى هندية كلاسيكية لشمال الهند على غيتار هاواي، وهي الآلة الموسيقية التي بدأ بتعلمها حين كان يبلغ من العمر 8 سنوات. ومن الجدير ذكره أن الحفل يقام كذلك يوم 13 أكتوبر 2021م في الصالة الثقافية في تمام الساعة 8:00 مساءً.

هذا ويتضمن برنامج الاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين البحرين والهند محاضرتين في متحف البحرين الوطني حول العلاقات ما بين البحرين والهند، الأولى يوم 13 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7:00 مساءً ويقدّمها المتحدث بوب ثاكير والثانية يوم 17 أكتوبر الجاري الساعة 7:00 مساءً ويقدّمها الأستاذ يوسف صلاح الدين.

أما الأنشطة التفاعلية فتنطلق يوم 15 أكتوبر 2021م مع جولة التصوير في الهند الصغيرة، والتي تنظمها هيئة الثقافة بالتعاون مع فوتو بحرين وفوجي فيلم الساعة 5:00 مساءً. ويوم 16 أكتوبر يستضيف مركز الفنون ورشتين حول فن طباعة القوالب اليدوية، وتشرف على هذه الورشة مؤسسة كالا للتصميم الفني.

وحرصاً على سلامة الجمهور واتّباعاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن هيئة الثقافة تنوه أن حضور الفعاليات الداخلية يقتصر على المتطعّمين والمتعافين الحاصلين على الدرع الأخضر، فيما يمكن للمتطعّمين وغير المتطعّمين حضور الفعاليات الخارجية ضمن الأعداد المسموح بها والتي تحدّدها الهيئة.

ويقام برنامج الاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية ما بين البحرين والهند بالتعاون مع السفارة الهندية لدى المملكة، إضافة إلى الجمعيات الثقافية التالية: ماهرشترا الثقافية، بحرين أوديا ساماجا، تيلوغو كالا ساميثي، كانادا سانغا بحرين وبحرين كيراليا ساماجام. كما ويحظى البرنامج برعاية ذهبية من مجموعة اللولو الدولية، مجموعة RP للشركات، BKGH القابضة، جمعية تجّار ثاتاي هندو، مجموعة VKL القابضة ومجموعة النامال. و الرعاة الفضيون للبرنامج هم: جمعية البحرين والهند، بنك الدولة الهندي، شركة تأمين الهند الجديدة وشركة طلاء آسيا.

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة البحرين للثقافة والآثار www.culture.gov.bh أو متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على @CultureBah.