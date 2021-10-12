محمد بن مسعود - الدمام - ظهور هذه العلامة على وجهك تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم إلى مستويات خطيرة.. إحذر أن تتجاهلها

تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة في مجرى الدم من احتمالية التصاق المادة الدهنية بجدران الشرايين ، والتكتل معًا ، والتصلب. في حالة حدوث زيادة في هذا ، ستخرج الدهون عبر الجلد.

عندما تتمازج الدهون داخليًا داخل الأوعية الدموية ، فإن تقييد حركة تدفق الدم – وهو خطر شديد الخطورة على الحياة – حتى المستويات الأعلى منه يمكن أن يؤدي إلى ظهور كتل على سطح جلد الوجه. يمكن أن تظهر زوائد جلدية بارزة ذات مظهر شمعي وغالبًا ما تكون صفراء اللون على الجفون. تُعرف هذه الآفات باسم Xanthelasma ، ويمكن أن تتطور في مناطق الجفن السفلي والعلوي ، كما أكد DermNet NZ.

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في حين أن الزيادات تبدأ صغيرة ، يمكن أن تستمر في النمو في الحجم ، وتصبح أكثر وضوحًا.

عندما تظهر الأورام في مكان آخر من الجسم ، فإنها تُعرف باسم الورم الأصفر.

يجب لفت انتباه طبيبك إلى مثل هذه الآفات ويمكن أن يكشف فحص الدم عن مستويات الكوليسترول في الدم .

يعرضك ارتفاع الكوليسترول لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ، لأن الكثير من المادة الدهنية يمكن أن تقيد تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

كيف تخفض مستويات الكوليسترول لديك

إذا كنت تعاني من نمو جلدي للورم الأصفر ، فمن الحكمة خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

من أجل القيام بذلك ، قالت طبيبة القلب الدكتورة سوزان شتاينباوم “عليك أن تبدأ من مكان ما”.

ووفقًا للدكتور شتاينباوم ، فإن أول الأشياء التي يمكنك القيام بها هو “حظر الدهون المتحولة”.

وقالت: “إنها ترفع البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL الخاص بك ، وتخفض البروتين الدهني عالي الكثافة HDL لديك ، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية”.

يمكن العثور على الدهون المتحولة في البيتزا المجمدة والكعك وقشور الفطائر والبسكويت والسمن النباتي.

وبالتالي ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو الطهي من الصفر – إضافة الكثير من الخضار.

وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي عند مستويات منخفضة في بعض الأطعمة ، مثل اللحوم ومنتجات الألبان”.

يشير هذا إلى أن تقليل اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يكون مفيدًا لمستويات الكوليسترول.

توصي طبيبة قلب أخرى ، الدكتورة سارة سمعان ، “بممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع”.

يقال أن هذا “كاف لرفع HDL وتحسين LDL والدهون الثلاثية”.

ما هي الدهون الثلاثية؟

أوضحت مايو كلينيك أن الدهون الثلاثية “مقياس مهم لصحة القلب”.

يتم تخزين أي سعرات حرارية لا يستخدمها الجسم على الفور للحصول على الطاقة على شكل دهون ثلاثية في الخلايا الدهنية.

وأضافت مايو كلينك “في وقت لاحق ، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للطاقة بين الوجبات”.

ومع ذلك ، إذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تستخدم ، يمكن أن يكون لديك مستويات عالية من الدهون الثلاثية.

يمكن أن يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تصلب الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبالتالي ، من خلال ممارسة الرياضة ، يمكنك خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.