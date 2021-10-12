محمد بن مسعود - الدمام - بن عزيز يصل الجوبة.. والجيش الوطني يصدر البيان الاول حول المعارك جنوب مأرب عقب تقدم الحوثيين

قالت مصادر مطلعة ان رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وصل الى مديرية الجوبة، برفقة عددا من قيادات وزارة الدفاع للاشراف على المعارك الدائرة مع مليشيات الحوثيين جنوب مأرب.

من جهة ثانية، اعلن الجيش الوطني، استمرار المعارك مع مليشيات الحوثيين في مناطق متفرقة جنوب مأرب.. مشيرا على تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والارواح.

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وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، ان، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

واشار الى ان، أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة تمكنون من كسر عدّة هجمات للمليشيا الحوثية وكبّدوها عشرات القتلى والجرحى جنوب محافظة مارب، إلى جانب خسائر أخرى مادية منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد.

وذكر، ان طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا في مواقع متفرقة جنوب مارب، وشملت تدمير عربة bmb وعدّة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.

وفي الجبهات الغربية، اعلن المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة ينفذون عملية اغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة

الكسارة غرب محافظة مارب، ويدمرون قدرات المليشيا في تلك المواقع ويوقعون مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك بالتزامن مع احراز مليشيات الحوثيين تقدمات ميدانية في مديرية الجوبة وتمكنت من السيطرة على قرية واسط جنوب مأرب.