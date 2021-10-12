المختبر الإقليمي بصحة حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص كورونا

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أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل، خلال شهر سبتمبر الماضي، 3507 فحوصات كورونا.
كما أجرى 2643 فحص فيروسات، و2310 فحوصات زواج، و4995 فحص هرمونات، و2483 فحصًا مصليًّا، ونفذ لقاءين علميين.
يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI” لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 06:47 PM
كما أجرى 2310 فحوصات زواجالمختبر الإقليمي بصحة حائل يجري أكثر من 3 آلاف فحص كورونا
أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل، خلال شهر سبتمبر الماضي، 3507 فحوصات كورونا.
كما أجرى 2643 فحص فيروسات، و2310 فحوصات زواج، و4995 فحص هرمونات، و2483 فحصًا مصليًّا، ونفذ لقاءين علميين.
يُذكر أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI” لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة.
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