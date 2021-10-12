محمد بن مسعود - الدمام - أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ميزانية اتحاد الإمارات العربية المتحدة للفترة حتى عام 2026.
وكتب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنه “أقر خلال اجتماع لمجلس الوزراء في جناح الإمارات بمعرض “إكسبو 2020 دبي” ميزانية الاتحاد”.
وأشار إلى أنه تم إقرار ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
وختم حاكم دبي تغريدته قائلا: “ندخل الـ50 الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية”.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا للجنة الميزانية العامة للاتحاد، وفقا لـصحيفة “لبيان” الإماراتية.
كذلك أقر حاكم دبي، في اجتماع اليوم المنهج الجديد لعمل الحكومة الإماراتية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لم يستند على قطاعات استراتيجية وليس وزارات فردية، وأن المشاريع والمبادرات الميدانية هي المقياس وليس الخطط والأجندات”.
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، افتتح في نهاية الشهر الماضي معرض “إكسبو 2020 دبي”، والذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس/ آذار عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إقرارها من محمد بن راشد… ما هو حجم ميزانية اتحاد الإمارات حتى 2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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