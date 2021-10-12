محمد بن مسعود - الدمام - توفي إيدي جاكو، أحد الناجين من الهولوكوست والذي وصف نفسه بأنه “أسعد رجل على وجه الأرض”، عن عمر 101 عام.
وسُجن جاكو في أربعة معسكرات اعتقال، خلال الحرب العالمية الثانية، وقاد تمرداً جريئًا في قطار، وتحرر من مسيرة الموت ولجأ للغابة.
وكرس جاكو بقية حياته للدعوة إلى السلام والعطف، وقال: “أنا لا أكره أحدا، الكراهية مرض قد يقضي على عدوك ولكنه يقضي عليك أيضا”.
في العام الماضي، نشر جاكو مذكراته احتفالا بعيد ميلاده المائة.
ويروي جاكو قصته غير العادية للبقاء على قيد الحياة، والتي أسماها أسعد رجل على وجه الأرض، قائلا: “لقد عشت قرنًا من الزمان، وأعرف ما هو معنى التحديق في وجه الشر”.
ويضيف: “لقد رأيت أسوأ ما في البشرية، أهوال معسكرات الموت، والجهود النازية للقضاء علي، وعلى جميع الناس”.
في عام 2013 حصل على وسام أستراليا لخدمته المجتمع اليهودي.
وتلقى جاكو ترحيبا حارا بعد إلقاء محادثة قوية في سيدني عام 2019 أمام حوالي 6000 شخص.
وقال للجمهور: “أفعل كل ما في وسعي لجعل هذا العالم مكانًا أفضل للجميع، وأناشدكم أن تبذلوا قصارى جهدكم أيضًا”.
وأضاف: “السعادة لا تسقط من السماء، إنها في يديك، إذا كنت بصحة جيدة، فأنت مليونير”.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ناج من الهولوكوست عن عمر تجاوز 100 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.