استشاري أمراض قلب يكشف عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة “الطوارئ”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض: كشف استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن تصرف خاطئ يرتكبه الكثيرين بغرفة الطوارئ. وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن “التصرف هو أي شخص يدخل الطوارئ بأي شكوى لازم يأخذ محلول وريدي بيرفلقان وأكد “النمر” أن الصحيح هو حسب حاجة المريض، ولكنه ليس لزاماً في كل حالة تدخل الطوارئ.

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