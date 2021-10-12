السعودية | أمير الشرقية يطلع على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - المنطقة الشرقية:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي.

وعقد سموه اجتماعًا مع معالي المحافظ بحضور وكيل الهيئة للشؤون الهندسية عبدالمحسن المرشد، وفهد الموينع، وطلال العيسى، اطلع خلاله على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية في المنطقة، الذي تنفذه هيئة الضريبة والزكاة والدخل وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير لتلك المنافذ، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع فروعها ومنافذها البرية والجوية والبحرية بالمنطقة.

أمير الشرقية

واكد الأمير سعود بن نايف أهمية رفع الطاقة الاستيعابية لتلك المنافذ لخدمة المسافرين والتبادل التجاري بين دول الخليج.

من جهته ثمّن معالي محافظ الهيئة اهتمام سموّه على أعمال الهيئة وخدماتها بجميع فروعها ومنافذها في المنطقة، التي من أبرزها المشروعات التحسينية التي تقوم بها الهيئة في عدد من المنافذ البرية بالمنطقة، مؤكدًا سعي الهيئة المستمر لتسخير جميع إمكانياتها لرفع كفاءة المنافذ البرية التشغيلية والعمليات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها.