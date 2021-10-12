تعليم الرياض ينفذ برنامجًا تأهيليًا لأمينات مصادر التعلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

نفذت إدارة تعليم الرياض ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم اليوم، برنامجًا تأهيليًا لأمينات مصادر التعلم في مدارس التعليم الحكومي.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية وتقنية التعليم حسن بن عبدالله المغامس، أن البرنامج الذي ينفذ للمرة الأولى يأتي منسجماً مع قرار وزارة التعليم الرامي إلى الاستفادة من الكوادر الإدارية في المدارس وتكليفها بأمانة مصادر التعلم.

وبين أن البرنامج استهدف في مرحلته الأولى (265) إدارية مكلفة للقيام بمهام أمينة مصادر التعلم، تكتسب المرشحات من خلاله مهارات إدارة مراكز مصادر التعلم وتفعيلها لتحقيق أهدافه التعليمية مع منسوبات المدرسة.