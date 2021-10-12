جامعة شقراء تنظم فعالية توعوية “بسرطان الثدي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض: نظمت جامعة شقراء ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، أمس الإثنين فعالية توعوية بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وذلك بمجمع البساتين مول بشقراء، بمشاركة فاعلة من أعضاء النادي الطلابي بالكلية. جاء ذلك بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وبمشاركة مستشفى شقراء العام. وتضمنت الفعالية عدة أركان للتوعية والفحص من إعداد طالبات الكلية، واشتملت على توزيعات ومجسمات للفحص السريري وعروض مرئية لمواد توعوية. كما شاركت مستشفى شقراء العام من خلال ركن للإحالة المباشرة للراغبات بالفحص إلى قسم الأشعة بالمستشفى لإجراء الفحص مباشرة دون تسجيل موعد مسبق.

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