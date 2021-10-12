مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية تختار تامر فاروق مديرًا عامًا لفندق هيلتون البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - فندق هيلتون البحرين يفتتح أبوابه في الربع الأول من 2022

فندق هيلتون البحرين يتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق الفاتح السريع وبإطلالة بحرية

«هيلتون البحرين» يضم مجموعة واسعة الخيارات ويحتوي على 348 وحدة سكنية

يضم الفندق 6 مطاعم متميزة مع 9 غرف اجتماعات ومنتجع صحي فاخر

قامت مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية وشركة المناعىالقابضة-البحرين بإختيار تامر فاروق المديرالعام لفندق هيلتون البحرين والمتوقع أن يفتتح أبوابه في الربع الأول من 2022.

ويقع الفندق على طريق الفاتح السريع ويضم مجموعة واسعة من خيارات وحدات الأستوديو، والشقق المفروشة المؤلفة من غرفة أو غرفتين والبالغ عددهم 348 وحدة سكنية والتي تحتوى على جميع وسائل الراحة الميلية وإطلالة خلابة على البحر من الشرفة لكل غرفة.

كما يشمل الفندق 6 مطاعم متميزة مع 9 غرف اجتماعات ومنتجع صحي فاخر لتكمل تجربة كل ضيف. الفندق تمتلكه مجموعة المناعي القابضة والتي ترأس مجلس إدارتها السيد سالم المناعي وتديره مجموعة فنادق ومنتجعات هيلتون العالمية.

و سوف يقوم تامر بقيادة فريقه في جميع الأقسام حتى يتسنى لهم تقديم خدمات هيلتون الفريدة لجميع الضيوف

وقال السيد أنيل ناير الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المناعي القابضة: يسرنا أن يكون لدينا شخص من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال الفنادق مثل تامر على رأس الفريق.

وأوضح تامر فاروق «أتطلع إلى هذه الفرصة الجديدة وفخور بأن أكون قادرًا على قيادة فريق هيلتون البحرين الرائع».

وأضاف «هدفي الأساسي هو ضمان أن يصبح هذا الفندق الخيار الأفضل للمسافرين الذين يزورون المنطقة بغرض الترفيه والعمل على حد سواء، من خلال تقديم خدمة عملاء ووسائل راحة رائعة».

تامر فاروق يمتلك خبرة أكثر من ٢٥ سنة في مجموعة فنادق هيلتون في جميع أنحاء مصر ودول مجلس التعاون الخليجي المختلفة التي سوف ينقلها إلى فندق هلتون البحرين.