اخبار الخليج – لجنة تظلمات «التربية»: تعديل 17 تقييماً وظيفياً والإبقاء على 16 وتشكيل لجان لإعادة تقييم 5 موظفين

محمد بن مسعود - الدمام - المدير العام لشئون المدارس: اللجنة قررت نشر نتائج اجتماعاتها التزاماً بأقصى معايير الشفافية

عقدت لجنة تظلمات وزارة التربية والتعليم اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف قطاعات الوزارة، حيث تم استئناف دراسة نتائج تقارير تظلمات تقييم الأداء الوظيفي التي خلصت إليها اللجان الفرعية المشكلة بقرار من اللجنة، وكذلك التظلمات الأخرى ذات الصلة بمختلف القرارات أو المواضيع الإدارية. وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها ما مجموعه ٣٨ تقريراً مرفوعاً إليها بشأن تقييم الأداء الوظيفي من المعلمين والموظفين على الدرجات الأكاديمية، وناقشت تفاصيل هذه التقارير وطلبت الاستعلام بشأن بعض المعلومات الإضافية.

وفي ضوء ما استقر عليه رأي اللجنة، تقرر تعديل ١٧ تقييم أداء وظيفي ارتأت اللجنة أن أصحابها يستحقون تقييمات أفضل، فيما تقرر الإبقاء على ١٦ تقييم دون تغيير لقناعة اللجنة التامة بسلامتها. كما قررت اللجنة إلغاء خمسة تقييمات وظيفية ومعاودة تقييم الموظفين المتظلمين عبر لجان متخصصة، والتوصية بإحالة تقريرين منها إلى قسم الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم إزاء ما خلصت إليه اللجنة بشأنهما. وقد نظرت اللجنة أيضاً في عدد من التظلمات المتعلقة بالجزاءات الإدارية الصادرة عن لجان التحقيق المختلفة واتخذت مايلزم من قرارات بشأنها. وسوف تستمر اللجنة في الانعقاد بشكل دوري لاستكمال الردود على جميع ما وردها من تظلمات وظيفية.

وقد أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس رئيس اللجنة أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على أهمية نشر أهم نتائج وقرارات اللجنة انتهاجاً لأقصى درجات الشفافية والوضوح في التعامل مع التظلمات الوظيفية، وسعياً نحو ترسيخ نهج إداري يتناغم والتوجهات الحكومية التي تؤكد على أهمية التعاطي السريع والمباشر مع مختلف الشكاوى التي ترد إلى المسؤولين أو إلى اللجان المختصة.