اخبار الخليج – وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - نقل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، إلى فخامة الرئيس قاسم جومارات توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بدوام الصحة والعافية والتوفيق، ولجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار.

جاء ذلك لدى استقبال فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، في قصر الرئاسة بمدينة نور سلطان، اليوم، أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا).

وعبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع المهم في العاصمة نور سلطان، معربًا عن التقدير للجهود المتميزة التي قامت بها وزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية لتنظيم الاجتماع، معربًا عن الأمل بأن تكون نتائج هذا الاجتماع المهم نقطة تحول في مسيرة هذا التجمع الآسيوي المبارك.