فيديو.. شاهد كيف انتهت رحلة عذاب “أشهر أيل في العالم”

بعد أكثر من عامين تحت رحمة إطار سيارة عالق حول رقبتها، تحرّرت أنثى أيل أخيرًا من العذاب وفتحت صفحة جديدة من حياتها من دون “القيد المطاطي”.
وقال مسؤولون في مجال الحياة البرية: إن “أشهر أيل في العالم” التي كانت تجوب تلال ولاية كولورادو الأميركية بإطار حول رقبتها، أنقذت أخيرًا.
وأوضح موظفو “كولورادو باركس أند وايلد لايف”، أن أنثى الحيوان البالغة من العمر 4 سنوات ونصف “كان يجب تهدئتها وإزالة قرونها”، قبل تحريرها.
وهذه رابع محاولة يقوم بها موظفو الحديقة خلال أسبوع لتخليص أنثى الأيل من معاناتها؛ حسب “سكاي نيوز عربية”.
ونشرت الحديقة عدة صور مركبة على هيئة فيديو، لشرح خطوات تحرير أنثى الأيل عديمة الحيلة.
12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 05:52 PM
بعد أكثر من عامين تحت رحمة إطار سيارةفيديو.. شاهد كيف انتهت رحلة عذاب “أشهر أيل في العالم”
بعد أكثر من عامين تحت رحمة إطار سيارة عالق حول رقبتها، تحرّرت أنثى أيل أخيرًا من العذاب وفتحت صفحة جديدة من حياتها من دون “القيد المطاطي”.
وقال مسؤولون في مجال الحياة البرية: إن “أشهر أيل في العالم” التي كانت تجوب تلال ولاية كولورادو الأميركية بإطار حول رقبتها، أنقذت أخيرًا.
وأوضح موظفو “كولورادو باركس أند وايلد لايف”، أن أنثى الحيوان البالغة من العمر 4 سنوات ونصف “كان يجب تهدئتها وإزالة قرونها”، قبل تحريرها.
وهذه رابع محاولة يقوم بها موظفو الحديقة خلال أسبوع لتخليص أنثى الأيل من معاناتها؛ حسب “سكاي نيوز عربية”.
ونشرت الحديقة عدة صور مركبة على هيئة فيديو، لشرح خطوات تحرير أنثى الأيل عديمة الحيلة.الكلمات المفتاحية
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