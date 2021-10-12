محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 835969 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 811013 حالة شفاء بعد تسجيل 1052 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10827 حالة. 12 أكتوبر 2021 – 6 ربيع الأول 1443 05:46 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الأردن تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة الأردن تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 835969 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 811013 حالة شفاء بعد تسجيل 1052 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10827 حالة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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