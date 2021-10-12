وظائف| تعرف على مواعيد التسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب) ويبدأ التسجيل بتاريخ 18/ 3/ 1443 هـ.

وقالت الوزارة إنه على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa، وذلك للاطلاع على الوظائف العسكرية و شروط وإجراءات التقديم والقبول.