وظائف| تعرف على مواعيد التسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب) ويبدأ التسجيل بتاريخ 18/ 3/ 1443 هـ.
وقالت الوزارة إنه على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa، وذلك للاطلاع على الوظائف العسكرية و شروط وإجراءات التقديم والقبول.
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