أمير القصيم يكرّم الفائزين بمسابقة “توحيد إمامة المصلين بالحرمين الشريفين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:
كرّم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، الفائزين بمسابقة مؤلفه بعنوان: “الملك عبدالعزيز وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين”، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
واستمع أمير القصيم لشرح موجز من المشرف على المسابقة الدكتور حمد الصقعبي ، الذي بين أن المسابقة شهدت تنافساً من جميع المتسابقين والمتسابقات ، لافتاً أن عدد الفائزين بلغ خمسة متسابقين ، لافتاً أن الهدف من المسابقة التشجيع ودعم الجوانب المعرفية والثقافية والدور التاريخي الذي يكشف الدور العظيم للملك المؤسس رحمه الله في توحيد الإمامة بالحرمين الشريفين.
كما هنأ الفائزين بالمسابقة ، مشيدا سموه بالجهود التي بذلت في الإعداد والتنظيم والتنسيق لهذه المسابقة من قبل اللجنة المنظمة ، مؤكدا سموه أهمية هذه المسابقة لدعم الجانب المعرفي التاريخي لدور الملك عبدالعزيز لتوحيد إمامة المصلين والمراحل التاريخية التي شهدها الحرم المكي في إمامة المصلين.
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