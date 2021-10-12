أمير القصيم يؤكد على أهمية إيجاد مسارات إستثمارية للصندوق “الوقفي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:

أكد الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أهمية إيجاد مسارات إستثمارية لصندوق القصيم الوقفي، بحسب الإجراءات المتبعة في الصناديق الوقفية ، وإدارة الاستثمارات وفق رؤية عمل حوكمة مؤسسية .

وأشار سموه بأن الهدف من تفعيل الجانب الاستثماري لتنويع محفظة وقف الصندوق بكفاءة عالية بما يحقق النفع للأهداف التي أسس من أجلها الوقف ودعم الفئات المستفيدة من الصندوق .

وأشار أمير القصيم إلى أن مخرجات صندوق القصيم الوقفي ستتولى تنمية الأصول والأموال ويُصرَف ريعها على الحاجات المجتمعية والتنموية للمنطقة بما يقرره المجلس وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية واللوائح ذات العلاقة بالمملكة , ومن خلال استثمار وتنمية الأوقاف وتقديم كل ما يخدم المنطقة وأهلها من خلال هذا الوقف.

جاء ذلك ، بعد أن ترأس أمير منطقة القصيم إجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء مجلس الأمناء .

وناقش الاجتماع عرض المسارات الاستثمارية المقترحة ، وعرض الخيارات المتاحة لبدء أعمال صندوق القصيم الوقفي ، كما استعرض اللجان المنبثقة من الصندوق.