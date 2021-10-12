أمير تبوك يطمئن على صحة عامر الغرير

محمد بن مسعود - الدمام - 03-06-1443 03:45 صدى تبوك – التحرير اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة عامر بن محمد الغرير وكيل إمارة منطقة تبوك السابق ، الذي يرقد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالرياض إثر عارض صحي ألم به، سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب عامر الغرير عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة . داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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