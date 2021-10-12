"الصحة": تسجيل "55" حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - 03-06-1443 03:36
صدى تبوك – متابعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 547704 حالات.
وكشف التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، عن تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8751 حالة وفاة.
وبيّن التقرير أنه تم تسجيل 52 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 536730 حالة، لافتة إلى أن هناك 122 حالة حرجة.
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