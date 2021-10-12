اخبار الخليج – الأنصاري تثمن دور البعثات الدبلوماسية في الترويج لإنجازات المرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - نوهت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدور الحيوي الذي تقوم به بعثات دبلوماسية بحرينية في الترويج لإنجازات المرأة البحرينية على الساحة الدولية وما ترصده المؤشرات الدولية من تقدم محرز على المستوى الوطني، وهي دلالات إيجابية ومؤكدة على حسن سير الجهود الوطنية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتنفيذ كل ما يلزم لادماج احتياجات المرأة البحرينية في المسار التنموي للدولة بشكل يفتح أمامها آفاق المشاركة المتكافئة والعادلة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادتها في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع سعادة السفير السيد عبدالله بن فيصل جبر الدوسري رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، حيث تم بحث العديد من جوانب العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة على الصعيد الدولي في إطار الاختصاصات المناطة به، وما يتولاه المجلس من مهام تصب في اتجاه بناء علاقات عمل مثمرة مع المنظمات الدولية المشتغلة بقضايا المرأة، إضافة إلى تمثيل مملكة البحرين في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة مثل اتفاقية السيداو ومنهاج عمل بيجين وغيرها.

وأكدت الأنصاري في هذا السياق على دور البعثات الدبلوماسية البحرينية في تعريف وتشجيع القطاعات المهتمة للتقدم لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة انطلاق أعمال نسختها الثانية وفتح باب التقديم والترشح لها بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، والتي تهدف إلى تكريم وتقدير جهود ومساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الموجهة لتمكين النساء والفتيات حول العالم، وقالت الأنصاري إن هذه الجائزة العالمية بحد ذاتها تمثل قصة نجاح لمملكة البحرين جديرة بالاهتمام والترويج عالميا.

من جانبه نوه سعادة السفير عبدالله بن فيصل الدوسري بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، والتي أسهمت في وضع المرأة البحرينية بمكانة متقدمة محليا وإقليميا ودوليا، منوها بإسهامات المرأة البحرينية في تعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة كأنموذج في التنمية البشرية وترسيخ قيم المساواة بين الجنسين بفضل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقال إن تقدم المرأة البحرينية يمثل قصة نجاح بارزة في مملكة البحرين يتم الترويج لها على مستويات دولية عديدة، وذلك في إطار التطورات الإيجابية المحققة في البحرين في المجالات المتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية البشرية والحضرية، وتدعيم التنمية الشاملة والمستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.