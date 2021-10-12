اخبار الخليج – مجلس النواب: إحالة المراسيم ومشاريع القوانين إلى اللجان ومناقشة 70 رسالة لردود الحكومة حول الاقتراحات برغبة

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

في بداية الجلسة تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص المراسيم بقانون، والمشاريع بقانون، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة وإحالتها إلى اللجان المختصة.

بعدها ناقش المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة، المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وعددها (٧٠) رسالة.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن الغاء او نقل مكان فعالية (سوق الهند الصغيرة) المزمع اقامتها بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار أمام جامع الصحاف في العاصمة المنامة، واحالة المقترح الى الحكومة الموقرة.