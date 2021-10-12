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فوز المرشحة السعودية نورة العمرو في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

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محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أعلن مجلس حقوق الإنسان، عن انتخاب السعودية نورة العمرو، و3 آخرين، كأربعة أعضاء للجنته الاستشارية.

 

وعلى حسابه في "تويتر"، كشف مجلس حقوق الإنسان عن أربعة أعضاء تم انتخابهم في لجنته الاستشارية، وهم:

- فاسيليس تسيفيليكوس، من اليونان.

- نورة العمرو، من السعودية.

- فرانس جاكوبس فيلجون، من جنوب إفريقيا.

- خوسيه أوغوستو ليندغرين ألفيس، من البرازيل".

 

وتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

 

ونورة العمرو حاصلة على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد، وهي أيضا عضو في فريق الحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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