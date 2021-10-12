شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 10 ملايين لتر مياه في حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال شهر سبتمبر 2021م ضخ 7.561.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 2.439.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 310 حقائب نظافة شخصية، وتوزيع 80 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ حملتين لنظافة المخيمات، وتنفيذ 345 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 7 حملات رش يرقي، و6 حملات رش ضبابي بمحافظة حجة.

كما ضُخ في محافظة صعدة 400.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28,742 فرد.