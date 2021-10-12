شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتفعيل الدور الرقابي لمركز الالتزام البيئي بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالشرقية المهندس أحمد بن عبدالهادي الخالدي بمناسبة تعيينه.

وأكد سموه على ضرورة تفعيل دور المركز الرقابي ومتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات بالمحافظة على البيئة.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، الخالدي بمناسبة تعيينه، كما رفع الخالدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة.