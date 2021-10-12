شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على برنامج تطوير المنافذ البرية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية في المنطقة الشرقية الذي تنفذه هيئة الضريبة والزكاة والدخل وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير لتلك المنافذ.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه بديوان الإمارة مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي بحضور عبدالمحسن المرشد وكيل الهيئة للشئون الهندسية وفهد الموينع وطلال العيسى .

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التخليص الجمركي وكذلك سرعة إنهاء إجراءات المسافرين الأفراد تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة "حفظها الله" .

وقدم محافظ الهيئة الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه لأعمال الهيئة وخدماتها بجميع فروعها في المنطقة.