رئيس وزراء إسرائيل يزور روسيا في 22 أكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى روسيا في 22 من الشهر الجاري في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس، فلاديمير بوتين، بحسب الرئاسة الروسية ومكتب بينيت.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين، إنه تم التحضير لزيارة بينيت، والتي ستكون زيارة عمل ستجرى في 22 أكتوبر/تشرين الأول، لافتا إلى أنه “ستكون هناك مفاوضات ثنائية”.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “ينطلق رئيس الوزراء نفتالي بينيت في زيارة إلى مدينة سوتشي الروسية يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف البيان: “سيناقش الاثنان مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بالبلدين، وقضايا إقليمية مهمة أبرزها البرنامج النووي الإيراني“.

والأسبوع الماضي، أعلن سفير إسرائيل لدى روسيا ألكسندر بين تسفي، أن بينيت، سيزور روسيا في الـ 22 من الشهر الجاري.

وتحتفل روسيا وإسرائيل بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما، ومن المتوقع خلال لقاء بوتين- بينيت توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.