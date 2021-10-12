محمد بن مسعود - الدمام - وقع الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، اليوم الثلاثاء، مرسوما يوسع من صلاحياته الدستورية في البلاد.
وأصدرت الرئاسة القيرغيزية بيانا رسميا قالت فيه: “قام رئيس البلاد صدير جاباروف بتوقيع مرسوم يتعلق بمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، حيث بموجب المرسوم الجديد بات الرئيس يتمتع بصلحيات أوسع في الدستور”.
وبحسب البيان فإن أبرز التعديلات شملت وضع بعض القيود على أعضاء مجلس الوزراء ومنها عدم إمكانيتهم الانخراط في أي نشاط ريادي واستخدام الموارد الإدارية خلال فترة الحملات الانتخابية.
في وقت سابق، قال رئيس المجلس الدستوري، بكبوسون بوروباشيف، إن “السلطات تنوي التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، لذلك يجب على الرئيس تحمل المزيد من المسؤولية”.
وأشار المسؤول القيرغيزي إلى أن مطوري المشروع أرادوا تصحيح الوضع لتصبح الحكومة مسؤولة عن القرارات المتخذة مباشرة.
كما تتضمن التغييرات قانونا للانتقال إلى النظام الرئاسي، بالإضافة إلى تغييرات أخرى تتعلق بتنظيم نظام السلطة في الجمهورية، بما في ذلك خفض عدد النواب البرلمانيين من 120 إلى 90 حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيرغيزستان توسع من صلاحيات رئيس البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.