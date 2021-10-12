قيرغيزستان توسع من صلاحيات رئيس البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - وقع الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، اليوم الثلاثاء، مرسوما يوسع من صلاحياته الدستورية في البلاد.

وأصدرت الرئاسة القيرغيزية بيانا رسميا قالت فيه: “قام رئيس البلاد صدير جاباروف بتوقيع مرسوم يتعلق بمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، حيث بموجب المرسوم الجديد بات الرئيس يتمتع بصلحيات أوسع في الدستور”.

وبحسب البيان فإن أبرز التعديلات شملت وضع بعض القيود على أعضاء مجلس الوزراء ومنها عدم إمكانيتهم الانخراط في أي نشاط ريادي واستخدام الموارد الإدارية خلال فترة الحملات الانتخابية.

في وقت سابق، قال رئيس المجلس الدستوري، بكبوسون بوروباشيف، إن “السلطات تنوي التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، لذلك يجب على الرئيس تحمل المزيد من المسؤولية”.

وأشار المسؤول القيرغيزي إلى أن مطوري المشروع أرادوا تصحيح الوضع لتصبح الحكومة مسؤولة عن القرارات المتخذة مباشرة.

كما تتضمن التغييرات قانونا للانتقال إلى النظام الرئاسي، بالإضافة إلى تغييرات أخرى تتعلق بتنظيم نظام السلطة في الجمهورية، بما في ذلك خفض عدد النواب البرلمانيين من 120 إلى 90 حاليًا.