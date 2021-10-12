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عضو بالشورى يطالب «البريد السعودي» بتحديث بيانات المستفيدين لهذا السبب

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الرياض - محمد عبدالله - طالب عضو مجلس الشورى د. عبد الله النجار، مؤسسة البريد السعودي بالعمل على تحديث بيانات المستفيدين من البريد لكي تصلهم إشعارات وصول إرسالياتهم مبكرًا.

وأكد «النجار»، أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من استلام هذه الإرساليات في أوقاتها دون تأخير، ويقلل من ترددهم بشكل متكرر على مكاتب البريد للتأكد من وصول إرسالياتهم من عدمه.

يُشار إلى أن مجلس الشورى، يناقش خلال جلسته اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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