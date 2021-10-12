منشأة تشترط جنسية محددة للتوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن توقيع عقوبة بحق إحدى المنشآت اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف.

وقال «آل حماد»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية، تقف على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف».

وأضاف: «وبعد التحقق من الأمر، تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقره 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها».

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