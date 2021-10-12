بالفيديو.. مستشارة أسرية: المرأة غير مُلزمة بالإنفاق من راتبها على البيت

الرياض - محمد عبدالله - قالت المستشارة الأسرية، حنان المرشود، إن الرجل مسؤول في الانفاق على المرأة، وأن مال وراتب الزوجة لها.

وأضافت المرشود لقناة السعودية، إن قِوَامة الرجل على المرأة كانت مرتبطة بالإنفاق، وأن الزوجة الموظفة إن شاءت شاركت في نفقات المنزل وإن لم تشأ فهذا اختيارها.

وأشارت إلى أنه حري بالمرأة الحصيفة العاقلة المساهمة في النفقات بمنزلها، وأن يكون هناك حوار هادف بين الزوجين.

وأوضحت أن الرجل ملزم بالنفقةبغض النظر عن حالة المرأة المالية حتى لو كانت مليونيرة، مضيفة أن الكماليات تختلف عن الأمور الأساسية اللازمة للحياة.

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