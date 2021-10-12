بالفيديو.. استشاري يحذر من تناول المهدئات أكثر من شهر لهذا السبب

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب النفسي والإدمان، د. محمد المقهوي، إن المهدئات قد يُدمنها البعض وتُصبح كمادة مخدِّرة، وأن تناولها لأكثر من شهر قد يؤدي للإدمان.

وأضاف المقهوي لقناة السعودية، أن بعض الحبوب المنومة مكونة من مواد طبيعية ولا تعتبر خطيرة، وأن بعض أدوية النوم تعد من المهدئات، إذ إن من يستخدمها لديهم اضطرابات بالنوم أو حالات هلع وخوف واكتئاب، يجب أن تكون لمدة محددة أسبوعين على الأكثر، وبكميات محددة، وتحت رقابة طبية عالية.

وأشار إلى أنه لو تجاوز الشخص شهرًا أو أكثر في تناول المهدئات قد يكون عرضة أكثر للإدمان؛ حيث يصير الجسم معتمدًا على المهدئات، وعند التوقف عنها تظهر أعراض انسحابية على الجسم.

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