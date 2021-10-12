«البيئة» تعلن عن إطلاق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية.

والخدمة الجديدة، تهدف إلى تمكين المستفيد من الحصول على رخصة لتفريخ الأسماك في البحار والمياه الداخلية من خلال خدمات مشاريع الثروة السمكية.

ويستفيد من هذه الخدمة الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، ويمكن الوصول للخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ثم الخدمات الإلكترونية، ثم مشاريع الثروة السمكية.

وأوضحت الوزارة، أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة: أن يكون لديه هوية سارية المفعول إذا كان فردا، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول إذا كان شركة.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات من 15 إلى 30 يومًا وتعتمد على نوع الترخيص.

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