طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة على مكة والمدينة والرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الثلاثاء، عن طقس السعودية اليوم أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة، بينما تشهد مناطق الجوف والحدود الشمالية أمطارًا خفيفة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، عن طقس السعودية اليوم، إلى ظهور تشكيل من السُّحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. تتحوّل ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس مكة المكرمة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم تحذيرا في منطقة مكة المكرمة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مستوى الرؤية بدءا من الساعة التاسعة وحتى السادسة مساء، وتشمل الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

طقس المدينة المنورة

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مستوى الرؤية بدءا من الساعة التاسعة وحتى السادسة مساء، وتشمل المهد، واليتمة، ووادي الفرع، وفقا للأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

طقس الرياض

وبدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء اليوم، تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مستوى الرؤية، وتشمل البجادية وعفيف.

طقس الجوف

وأطلقت الأرصاد في تقريرها عن طقس السعودية اليوم تحذيرا من استمرار الأمطار الخفيفة والتي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية في منطقة الجوف وتشمل مدن القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، ويستمار الإنذار من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء.

طقس الحدود الشمالية

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وتشمل عرعر وطريف وتستمر من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء.

طقس جازان

أما منطقة جازان فتنتظر سحبًا رعدية ورياحًا نشطة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية بداية من الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء، وحتى السادسة مساء، وتشمل: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا وهروب.

طقس عسير

وكذلك تشهد منطقة عسير سحبًا رعدية ورياحًا نشطة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية بداية من الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء، وحتى السادسة مساء وتشمل أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص وتنومة وخميس مشيط، وسراه عبيدة، وظهران الجنوب.

طقس حائل

وتتوقع الأرصاد أن تشهد منطقة حائل، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية بداية من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، وتشمل: الحائط والشملي، والشنان، وبقعاء، وحائل، وسميراء.

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