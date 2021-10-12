بالفيديو.. الطفلة «روان» أصغر نحالة في عسير تروي قصة شغفها بالمهنة

الرياض - محمد عبدالله - روت الطفلة روان خلبان، أصغر نحالة في عسير، قصة شغفها بهذه المهنة، وأكدت أنها لا تخاف من لسعات النحل؛ لأنها علاج وليست سما.

وقالت الطفلة صاحبة العشر سنوات، خلال مداخلة مع «برنامج اليوم» على قناة «الإخبارية»: «والدي كان يعطيني النحل وعمري 5 سنوات فأصبحت ألعب معه ولا أخاف منه وأتعامل معه بشكل عادي».

وأضافت: «أبي يأخذني معه إلى المنحل وأمسك النحل بكل شجاعة، وتعلمت كيفية التعامل مع النحل عن طريق دورة تدريبية، وأعطاني أبي 5 خلايا بعد الانتهاء من الدورة».

وأوضحت روان أنها تعلمت في الدورة كيفية الاعتناء بخلية النحل، وتغذيتها وعمل مدخنة لها.

وحول عدم خشيتها من لسع النحل، قالت أصغر نحالة في عسير أن لسع النحل علاج وليس سمًا، مشيرة إلى أنها تعرف كيف تتعامل مع لسعات النحل.

وعن أفضل أنواع العسل ومتي يخرج من الخلية، أكدت ان الكسادة أفضل الأنواع، وهي تخرج خلال فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

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