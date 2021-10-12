هل يؤثر التأهيل الشامل أو الضمان الاجتماعي على دعم «ريف» ؟.. البرنامج يوضّح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج التنمية المستدامة ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مدى إمكانية تأثير الدعم المالي الذي يحصل عليه المواطن من التأهيل الشامل أو الضمان الاجتماعي، على حصوله على دعم برنامج ريف.

وأكد برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مستفيد التأهيل الشامل غير مستحق للدعم في برنامج ريف، مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة.

وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة؛ حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

شروط الحصول على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

خطوات التقديم على دعم ريف

وكان برنامج ريف، كشف آلية التسجيل للحصول دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغطس على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املء كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

وكان برنامج ريف أعلن، الأحد الماضي، إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين، موضحًا أن أوقات تنفيذ عملية إيداع المبالغ قد تختلف من بنك لآخر.

اقرأ أيضا:

برنامج ريف يعلن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين

برنامج ريف يوضح سبب تأخر وصول الدعم لحسابات بعض المستفيدين