بالفيديو.. باحث في اللقاحات: الجرعة الثالثة لكورونا ضرورية لجميع الفئات العمرية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في مجال اللقاحات، د. عمار الخميسي، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية لجميع الفئات العمرية لكن على مراحل حسب الفئة العمرية.

وأضاف الخميسي لقناة العربية، أن المرحلة الأولى تشمل من هم بعمر 50 سنة فما فوق، والمرحلة الثانية من في عمر 49 سنة فما دون ولديهم أمراض مزمنة، أما المرحلة الثالثة فهي جميع الفئات العمرية والتي تحتاج إلى حد ما الجرعة الثالثة.

وأشار إلى أن الأجسام المضادة التي تولدت عن طريق اللقاح تنخفض بنسبة 50 % وربما أكثر في بعض الأحيان، بعد ستة أشهر، وبالتالي تكون الجرعة الثالثة ضرورية لإدامة الحماية ضد كورونا.

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