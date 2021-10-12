أهداها له الملك عبد العزيز. .«الدارة» تتلقى مقتنيات نادرة من أسرة فؤاد حمزة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت دارة الملك عبد العزيز، عن تلقيها عددًا من المقتنيات النادرة لأسرة فؤاد حمزة، والتي أهديت له من قبل الملك المؤسس –رحمه الله-.

وذكرت الدارة –عبر تويتر- أنها تلقت عددًا من المقتنيات التاريخية من أسرة فؤاد حمزة -رحمه الله- والتي أهديت له من الملك عبدالعزيز، وبعض الأمراء.

وعبرت عن شكرها لـ«عمر فؤاد حمزة» على إهدائه وتفاعله مع الدارة.

يُذكر أن فؤاد فؤاد بن أمين بن علي حمزة من مواليد 1899م وتوفي في 1952م، وهو دبلوماسي وكاتب وباحث، شارك منذ عام 1926م في الدبلوماسية السعودية وحتى وفاته. كما عمل مترجمًا للملك عبد العزيز ومستشارًا له.

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