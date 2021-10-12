«أمن الطرق» تنبه قائدي المركبات بتبوك من أمطار ورياح

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا، لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك، بهطول أمطار مصحوبة برياح سطحية تؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكّرت أمن الطرق– عبر تويتر- بضرورة توخي الحيطة والحذر لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من الطرق التالية (البدع - تبوك - تيماء - حقل - نيوم - شرما)؛ حيث تشهد المنطقة حالة هطول أمطار خفيفة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، قد يمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).

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