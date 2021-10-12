تعرّف على حالة الطقس في الإمارات والكويت والسعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحفية عاجل»، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في الخليج اليوم؛ حيث الطقس غائم جزئيًا في الإمارات وحار في الكويت بينما تتساقط أمطار خفيفة في السعودية بالإضافة إلى سحب رعدية وأتربة مثارة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تقريره أن طقس السعودية اليوم سيشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض بينما تشهد مناطق الجوف والحدود الشمالية أمطارًا خفيفة، وسحبًا رعدية في جازان وعسير ورياحًا نشطة في حائل.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات، اليوم الثلاثاء، صحوًا إلى غائم جزئيًا ومغبرًا أحيانًا، وتظهر بعض السحب شرقًا وجنوبًا بعد الظهر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفًا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والثاني عند الساعة 07:17 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والثاني عند الساعة 23:52.

ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيفًا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:02 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:10.

طقس الكويت

بينما أوضحت إدارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن يكون طقس الكويت اليوم حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ودرجة العظمى: 38 والصغرى: 19.

طقس البحرين

وتوقع موقع «طقس العرب» أن طقس البحرين اليوم سيكون صافيا بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.

طقس قطر

وبالنسبة لقطر، فإن إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة الطيران المدني قالت إن طقس قطر اليوم الثلاثاء يسوده أجواء حارة نسبيًا نهارًا مع بعض السحب أحيانًا ومعتدلة ليلًا.

وأكدت أن الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تصل إلى ١٨ عقدة على بعض المناطق نهارًا، مشيرا إلى أن ارتفاع موج البحر يتراوح ما بين 2-4 قدم إلى 6 قدم أحيانا.

طقس سلطنة عُمان

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فإن المديرية العامة للأرصاد الجوية بعمان أشارت إلى وجود السحب المنخفضة على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار

وأوضح موقع «طقس العرب» أن طقس سلطنة عمان سيكون الطقس نهارًا صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمى 31°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 27°م وهي مشابهة لليلة أمس.

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