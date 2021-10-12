محمد بن مسعود - الدمام - 03-06-1443 12:55 صدى تبوك – بسمة الشهري تمكّن بفضل الله فريق جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من استئصال القولون السيني وأعلى المستقيم لمريضة كانت تعاني من الانسداد المزمن بالقولون حيث تمت العملية من خلال المنظار الجراحي بفتحة واحدة بإستخدام جهاز (جل بورت) . جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يتميز بإجراء عمليات أورام القولون والمستقيم بالمنظار الجراحي بنسبة تتجاوز ٩٠ % مقارنة بعمليات الشق الجراحي ، حيث أن عمليات الفتحة الواحدة بحجم ٣ سم تُساهم بإذن الله في تخفيف الألم بعد العملية والعودة للحياة الطبيعية مبكراً وتقليص نسبة المضاعفات .

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يُنهي معاناة مريضة من انسداد مزمن بالقولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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