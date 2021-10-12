بحسب استطلاع أصداء « بي سي دبليو» لرأي الشباب العربي: 70% من الشباب البحريني يقولون إن قيادتهم تهتم لآرائهم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثالث عشر لرأي الشباب العربي أن معظم الشباب البحريني (70%) يقولون إن قيادتهم تهتم لآرائهم، وهذا يشكل زيادةً بنسبة 10% عن عام 2020. كما أبدى الشباب البحريني تفاؤلهم بالمستقبل، حيث قال ثلاثة أرباعهم تقريباً (74٪) إن «أيامهم القادمة أفضل».

كانت هذه بعضاً من نتائج الاستطلاع الذي أصدرته اليوم «أصداء بي سي دبليو»، الشركة الرائدة في مجال استشارات العلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي كشف أيضاً عن مستوى عالٍ من المرونة والتفاؤل لدى الشبّان والشابات العرب عبر جميع أنحاء المنطقة.

ومع إتمام عامه الثالث عشر، وبصفته أشمل دراسة تركز على الفئة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم ما يزيد على 200 مليون شاباً وشابة، شمل الاستطلاع 3,400 مواطناً عربياً تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في 50 مدينة عبر 17 دولة خلال الفترة الممتدة بين 6 و30 يونيو 2021. وتم إجراء المقابلات لصالح أصداء بي سي دبليو من قبل شركة «بي إس بي إنسايتس» المتخصصة في التحليل والدراسات الاستراتيجية العالمية، وتوزعت عينة الاستطلاع بالتساوي بين الرجال والنساء.

التفاؤل بحياة أفضل

مُنيت اقتصادات الشرق الأوسط العام الماضي بخسائر قُدِّرت بنحو 227 مليون دولار أمريكي نتيجة تفشي جائحة «كوفيد-19»، مما أوصل بعض الدول إلى حافة الإفلاس. ومع هذا، ولدى سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون بأن أيامهم القادمة ستكون أفضل أم أسوأ، أعرب 60% من الشباب العربي المشاركين عن تفاؤلهم بالمستقبل – وهو أعلى مستوى تفاؤل يسجله الاستطلاع منذ خمس سنوات.

ويسلط تقرير الاستطلاع، الذي يحمل عنوان «المستقبل بآمال متجددة»، الضوء على التفاؤل الذي يتمتع به الشباب العربي؛ حيث قال نصفهم تقريباً (48%) إنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما قال نصف المشاركين في الاستطلاع بأن اقتصادات بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، وتوقع معظمهم انتعاشاً اقتصادياً شاملاً بحلول عام 2022.

ولا تخفف هذه النتائج المبشرة من حجم التحدي الذي يواجهه صناع السياسات الإقليميين، حيث أعرب 89% من الشباب العربي عن قلقهم البالغ بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أكد 8 من كل 10 أشخاص قلقهم بشأن البطالة وجودة التعليم، بينما قال أكثر من ثلثهم (37%) بأنهم يكافحون لتغطية نفقاتهم. وأشار ثلث هؤلاء (33%) إلى خسارتهم – هم أو أحد أفراد أسرتهم – لوظائفهم بسبب جائحة «كوفيد-19».

واختار الشباب العربي 3 استراتيجيات لزيادة فرص العمل، وتلخصت أهم أولوياتهم في: مكافحة الفساد والمحسوبيات، وتوفير المزيد من المعلومات بشأن فرص العمل المتاحة، وإصلاح نظم التعليم. وقالوا إنهم يأملون من حكوماتهم مساعدتهم في إطلاق أعمالهم التجارية الخاصة من خلال تسهيل الإقراض والحد من الروتين الحكومي.

ثقة متزايدة في الحكومة

كشف الاستطلاع ازدياد نسبة الشباب العربي الذين يثقون في حكوماتهم لمعالجة مشكلاتهم، حيث يعتقد نحو ثلاثة أرباع الشباب العربي (72%) – وهي نسبة مماثلة للشباب البحريني من أصحاب هذا الرأي – أن حكوماتهم تهتم لآرائهم. ويسود هذا الاعتقاد أيضاً حتى في دول شمال إفريقيا والمشرق العربي والتي شهدت اضطرابات اجتماعية كبيرة في السنوات الأخيرة.

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